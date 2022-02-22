Maske Kimsin Sen'deki Kuzgun ve Ördek aşk yaşıyor! Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka el ele yakalandı! Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?PÖH kadın alımı 2022 olacak mı? 2022 PÖH kadın alımı şartları | Kadın PÖH alımı ne zaman?Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber! Uzman isim müjdeyi verdi: Bayram ikramiyelerinin 2 bin 2 bin 500 TL'ye çıkartılması mümkün olabilirAygün Aydın'ın Hakan Sabancı öfkesi dinmek bilmiyor! Bu kez olaya Arzu Sabancı'yı da karıştırdı!Engelli vatandaşı "Şunu alın buradan" diyerek yanından kovan CHP'li vekil, savunmasıyla "Pes" deditti! "Abarttılar"KHK ile ihraç edilen öğretmenler özelde çalışabilir mi? KHK'lı öğretmenler özel okullarda çalışabiliyorlar mı?Bakan Akar'ın fotoğrafı üzerinden algıyla kalkıştılar! Oyunu bozan Ahmet Hakan net yazdı: Malzemeden bir mücadele aracı çıkmazNokta Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıVedat Milor, kendisine "Öküz" diyen takipçisine öyle bir cevap verdi ki! Sosyal medya bu yanıtı konuşuyor!Gökhan Çıra ile yeniden evlenme kararı alan Selin Ciğerci'nin sözleri hayrete düşürdü! "Evde her yerim..."
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  3. Maske Kimsin Sen'deki Kuzgun ve Ördek aşk yaşıyor! Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka el ele yakalandı! Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?

Maske Kimsin Sen'deki Kuzgun ve Ördek aşk yaşıyor! Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka el ele yakalandı! Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?

Maske Kimsin Sen yarışmasında Kuzgun olan Kubilay Aka ile Ördek Aslı Bekiroğlu, önceki akşam el ele görüntülendi. Bekiroğlu'nun Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı biliniyordu.

Maske Kimsin Sen'deki Kuzgun ve Ördek aşk yaşıyor! Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka el ele yakalandı! Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?

Geçtiğimiz hafta final yapan FOX TV'de ekrana gelen, Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Kubilay Aka, çekimlerde yakınlaştı ve ikilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştü.

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı.

Maske Kimsin Sen'deki Kuzgun ve Ördek aşk yaşıyor! Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka el ele yakalandı! Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?

Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.

Maske Kimsin Sen'deki Kuzgun ve Ördek aşk yaşıyor! Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka el ele yakalandı! Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?

SEVGİLİSİNDEN İLK HAMLE

Sayfa'da yer alan habere göre, Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi.

Maske Kimsin Sen'deki Kuzgun ve Ördek aşk yaşıyor! Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka el ele yakalandı! Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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