Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla tüm dünyada insanlar maske takmayı sürdürüyor. Aşı olan kişiler için maske takma zorunluluğu bir nebze olsa da kaldırılırken normalleşme sürecinde aşılamanın hızlanmasının ardından maske takma zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı da merak konusu oldu. Bu nedenle Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor, kalkacak? Maskeler ne zaman çıkacak 2021? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR, KALKACAK?

Maske takma zorunluluğunun ne zaman kalkacağına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. İçişleri Bakanlığının 8 Eylül 2020 gününde yayımladığı genelgeye göre vatandaşların meskenler dışında kalan yerlerde maske takması zorunlu oldu.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi."

İçişleri Bakanlığınca maske takma zorunluluğunun bittiğine dair bir genelge ve belirlenen tarih bulunmuyor.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK 2021 ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayında toplumsal bağışıklığın sağlanması durumunda vatandaşların maske takmayabileceğini söyledi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz, önermiyoruz. Ama toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir. Şu an maskelere paydos yok"

Bakan Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle:

"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."