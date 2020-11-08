Maske takmadı! Ceza yememek için polis ağabeyini arayarak yardım istedi

Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği İstanbul'da polis ekipleri sık sık maske ve sosyal mesafe denetlemesi yapmaya devam ediyor. Megakentin en işlek caddesinde vatandaşlarla turistlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol eden ekipler genç bir kişiyi maske takmadığı için durdurdu.

Gençten kimlik isteyen ekipler beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

POLİS AĞABEYİNDEN YARDIM İSTEDİ

Kimliğini vermeyen şahıs cebindeki telefonu çıkartarak polis olduğu öğrenilen ağabeyini arayarak yardım istedi. O anlarda görevli memurlar kendisini kimliğini vermesi için defalarca ikaz ederek, vermemesi durumunda gözaltına alınacağını söyledi. Genç daha sonra görevli memura ağabeyiyle konuşması için telefonu vermek istedi ancak polis bu teklifi geri çevirdi. Telefon görüşmesinden umduğunu bulamayan genç dakikalar sonra kimliğini polise verdi ve kendisine Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesildi.

KONTROLLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin cadde üzerindeki denetlemelerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.