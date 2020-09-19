2020 - 2021 Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tuzlaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucuMilli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Öğrencilere ücretsiz maske verilecekBeşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyorVeli Öztürk: Tarihi öğrenin, haddinizi bilin"Dünyada koronavirüs bilançosu açıkandı! Vaka sayısı 30 milyonu aştıAK Partili Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu’nun yoldaşları, Mustafa Kemal'in askerlerini sindirdiMaskesiz 24 motosikletçiye 21 bin 600 TL cezaÇılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül 2020 | Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Maskesiz 24 motosikletçiye 21 bin 600 TL ceza

Maskesiz 24 motosikletçiye 21 bin 600 TL ceza

Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın'a gelen bir grup motosikletli tarafından gerçekleştirilen sürüş etkinliklerinde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 motosikletliye 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Maskesiz 24 motosikletçiye 21 bin 600 TL ceza

Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın'a gelen motosikletli grubun gerçekleştirdiği etkinlikte yapılan kontrollerde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 motosikletliye 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın'a gelen motosikletli grubun Çeştepe köyü mevkiindeki Atılım Sanayi Sitesi bölgesinde toplu halde etkinlik gerçekleştirecekleri bilgisi üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgede denetim yapıldı.

Maskesiz 24 motosikletçiye 21 bin 600 TL ceza

Yapılan denetimde motosikletçilerin maske takmayıp sosyal mesafe kuralına da riayet etmeyerek İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket ettikleri tespit edildi. 24 motosikletliye maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca organizasyonu tertip eden dernekle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine ihlal kayıtları girildi. Motosikletli grup içerisinde yer alan şahısların karantina ihlalinde bulunup bulunmadıklarına yönelik kontroller ise JABS üzerinden gerçekleştirildi. Kontrollerde karantina/izolasyon kuralı ihlali olmadığı anlaşıldı.

Maskesiz 24 motosikletçiye 21 bin 600 TL ceza

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT