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  3. Maskesiz vatandaş yerde bulduğu maskeyi kullandı

Maskesiz vatandaş yerde bulduğu maskeyi kullandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşlı bir vatandaş yolda yürüdüğü sırada yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı. Hayrete düşüren olay bu kadarı da olmaz dedirtti.

Koronavirüs salgını süresince bir çok ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Bu illerden biri olan Kahramanmaraş'ta maskesiz yaşlı bir vatandaş caddede yürürken yerde gördüğü maskeyi kullandı.

Şahsın kullanılıp atılan maskeyi yerden alıp yüzüne takarak yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı.

ADIM BAŞI YERDE MASKE 

Şehirde koronavirüsle mücadelede kullanılan maskeler vatandaşlar tarafından gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Sokağa atılan maskeler ise vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Maskesiz vatandaş yerde bulduğu maskeyi kullandı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Tarihi Kapalı Çarşı’da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, maskesiz yürüyen yaşlı vatandaş önce yerdeki maskeyi görüyor daha sonra maskeyi alarak yüzüne takıyor.

ESNAF ŞİKAYETÇİ

O anların görgü tanığı esnaf Mehmet Kabak ise, “Rastgele insanların maskeleri dışarı atmamaları ve çöp kovalarına atmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Maskesiz vatandaş yerde bulduğu maskeyi kullandı

KENTTE 35 YAŞINDAKİ DOKTOR KORONADAN ÖLDÜ

Öte yandan kentte bir doktorun koronavirüsten ölmesine rağmen böyle tedbirsiz davranışların görmesi şaşırttı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü'nün corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Maskesiz vatandaş yerde bulduğu maskeyi kullandı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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