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Masterchef Araz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Araz Aknam İnstagram hesabı nedir?

Masterchef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Araz Aknam oldu. Kadroya dahil olan yarışmacı Araz Aknam merak konusu oldu. Peki Masterchef Araz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Araz Aknam İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef Araz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Araz Aknam İnstagram hesabı nedir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Araz Aknam oldu. Peki Masterchef Araz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Araz Aknam İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar:..

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye'nin  ana kadrosuna giren isimlerden biri de 30 yaşındaki İran Azerisi Araz Aknam oldu.

Yaşamının bir kısmını İran'da ve Los Angeles'ta geçiren iddialı yarışmacı, MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor. Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan Araz Aknam, aynı zamanda Amerikan futbolu oynuyor. Yarışmaya katıldığında nişanlı olan Aknam, kısa bir süre önce nikah masasına oturdu. 

ARAZ AKNAM İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

5 bine yakın takipçiasi bulunan Araz Aknam'ın Instagram kullanıcı adı: @arazagak'tır.

Masterchef Araz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Araz Aknam İnstagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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