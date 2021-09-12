Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 9 Eylül 2021 PazarMasterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir?Marmaray'da arıza! Yolcular istasyona kadar yürümek durumunda kaldıTrabzonspor - Galatasaray maçında taraftardan Abdülkadir Ömür'e tepki! Oyundan alınan futbolcu gözyaşlarını tutamadıTrabzonspor 2 - 2 Galatasaray | MAÇ SONUCUTrondsen sakatlandı mı? | Anders Trondsen son durumEmre Kılınç sakatlandı mı? | Emre Kılınç son durumSon dakika | Bakan Koca'dan '12 Eylül' mesajı!Tuhaf ölüm! Dünyaca ünlü isimlerin turnelerini yöneten Mick Brigden kendi kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti12 Eylül 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Masterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir?

Masterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir?

TV 8in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim Mert Ateş Durukan oldu. Peki Masterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

Masterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim Mert Ateş Durukan oldu. Bu kapsamda  Masterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir? sorularının  yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor. Yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, buraya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini ifade etti.

MERT ATEŞ DURUKAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Mert Ateş Durukan'ın Instagram hesabı: @drknates'tir.

Masterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT