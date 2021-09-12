Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim Mert Ateş Durukan oldu. Bu kapsamda Masterchef Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mert Ateş Durukan İnstagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor. Yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, buraya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini ifade etti.

MERT ATEŞ DURUKAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Mert Ateş Durukan'ın Instagram hesabı: @drknates'tir.