TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2020'ye damga vuran Dilara Türüt yarışmanın 4. sezonunun başlamasının ardından tekrar gündem oldu. Dilara yaptığı açıklama ile yrışmadan ayrılmıştı. Peki Masterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

Dilara Türüt, yarışmaya katıldığı dönem 19 yaşındaydı.

Aslen Rizeli olan Dilara Türüt, Rize'de Japon restoranında çalıştı. Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılmıştı.

MASTERCHEF DİLARA YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

MasterChef Türkiye'nin geçen sezonunda yarışmacılardan vişneli köfte yapmaları istenmişti. Kıyasıya mücadele yaşanan programda duygusal anlar da yaşanmıştı.

Kısa sürede sevilen yarışmacılardan biri olan Dilara, MasterChef'ten ayrılmak istediğini açıklamıştı. Stüdyodaki herkesi şaşkına çeviren bu kararın ardından Dilara, yarışmadan ayrılmıştı.

O dönem henüz 19 yaşında olan Dilara, yarışmadaki temponun kendisine zor geldiğini, ayak uyduramadığını belirterek; "Burası kurtlar sofrası,duygusal olarak kaldıramıyorum biraz daha kendimi geliştirip öyle gelmek isterim" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.