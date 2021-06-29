Şort giyen kadın sözlü saldırıya uğradı olay görüntüsü | Fikirtepe genç kıza sözlü saldırı olayı'Soyunuz kurusun!' diyerek tepki gösterdi! Şort giyen genç kıza sözlü saldırıMasterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı?Euro 2020 son 16 Turu: İsveç – Ukrayna maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiMasterchef Uğur Taşdemir kimdir? | Uğur Taşdemir instagram hesabı nedir?İngiltere, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldiDiyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!Dikkat çeken detay! Doğum günü partisine katılan kişilere Delta varyantı bulaştı29 Haziran 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin flaş gelişme: Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Masterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı?

Masterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı?

MasterChef'in geçen sezonuna damga vuran Dilara Türüt yarışmanın 4. sezonunun başlamasının ardından tekrar gündem oldu. Dilara yaptığı açıklama ile yrışmadan ayrılmıştı. Peki Masterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı? İşte detaylar...

Masterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı?

TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2020'ye damga vuran Dilara Türüt yarışmanın 4. sezonunun başlamasının ardından tekrar gündem oldu. Dilara yaptığı açıklama ile yrışmadan ayrılmıştı. Peki Masterchef Dilara Türüt kimdir? | MasterChef Dilara yarışmadan neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

Dilara Türüt, yarışmaya katıldığı dönem 19 yaşındaydı.

Aslen Rizeli olan Dilara Türüt, Rize'de Japon restoranında çalıştı. Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılmıştı.

MASTERCHEF DİLARA YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

MasterChef Türkiye'nin geçen sezonunda yarışmacılardan vişneli köfte yapmaları istenmişti. Kıyasıya mücadele yaşanan programda duygusal anlar da yaşanmıştı.

Kısa sürede sevilen yarışmacılardan biri olan Dilara, MasterChef'ten ayrılmak istediğini açıklamıştı. Stüdyodaki herkesi şaşkına çeviren bu kararın ardından Dilara, yarışmadan ayrılmıştı.

MasterChef'te duygusal anlar yaşandı! MasterChef Dilara neden gitti?

O dönem henüz 19 yaşında olan Dilara, yarışmadaki temponun kendisine zor geldiğini, ayak uyduramadığını belirterek; "Burası kurtlar sofrası,duygusal olarak kaldıramıyorum biraz daha kendimi geliştirip öyle gelmek isterim" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

MasterChef'te duygusal anlar yaşandı! MasterChef Dilara neden gitti?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT