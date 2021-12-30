Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 30 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen 146. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ile kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için hünerlerini sergiledi. Heyecanın bir an olsun eksilmediği yarışmada hangi takımın kazandığı merak edildi. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 30 Aralık 2021 Perşembe İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 ARALIK 2021 PERŞEMVE

Masterchef Türkiye'nin 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Tahsin, Hasan ve Eren arasından kaptanlık oyununun kazananı Eren oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Eren oldu. Eren, Kırmızı takım kaptanı olarak Hasan'ı tercih etti. Eren'in kaptan olduğu mavi takım Sergen ve Tahsin; Hasan'ın kaptan olduğu kırmızı takım da ise Dilara ve Burcu bulunuyor.

Masterchef Türkiye'nin 28 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'nin 144. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu. Haftanın ilk eleme adayı Burcu oldu.

Mastrchef Türkiye 39 Aralık Çarşamba akşamı 145. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı programda kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım; Dilara ve Hasan arasında eleme öncesi son oyun yapıldı. Üç isim de eleme potasına gitmemek için bal kabağından tabaklar çıkardı. Bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı. Haftanın ikinci eleme adayı ise Hasan oldu.

Masterchef'in bugün ekrana gelen 146. bölümünde ise haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı.

MasterChef'in 30 Aralık Perşembe yayınlanan bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan üç adet yemek yapmalarını istedi. Yedi konuk için yapılan yemekler tadıldı. Misafirler beğendikleri yemekleri oyladı. İlk yemekte farklı kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ikinci yemekte kazanarak eşitliği sağladı. Dokunulmazlığı kazanan takımı tatlı belirledi. Oyların sayımı sonrasında Kırmızı takım, 12-9 skorla dokunulmazlık oyununda kazanan taraf oldu.