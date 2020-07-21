MasterChef Emir Elidemir kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Sevilen yarışma MasterChef'in bu yıl beğenilen isimlerinden biri Emir Elidemir oldu. Yarışmanın eleme aşamalarında bile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaptığı yemeği jüri üyelerine beğendirebilmek için tezgah başına geçen Emir Elidemir, söylemleri ile şeflerin de dikkatini çeken bir isimlerden oldu.

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de doğmuştur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi.

İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamladı.

Son olarak ise New York'taki Benno Restoran'da çalışmaya başladı. İngilizce bilen Emir Elidemir, yarışmanın sonraki etabına kalabilmek için ter dökecek.