TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Emre Büber merak konusu oldu. Peki Masterchef Emre kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Emre Büber İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...i

MASTERCHEF EMRE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef'in 2021 yarışmasında Emre Büber yarışmaya Avusturya'dan katılıyor, ancak aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da doğdu. Aşçılık eğitimi almamış ve sektörde tecrübe kazanmıştır. Yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor.

Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini ifade etti. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitti. Emre de Avusturya'da doğdu ancak 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.

EMRE BÜBER İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Emre Büber'in Instagram hesabı @emres.kitchen'dir. Emre Büber, 1 çocuk babası.