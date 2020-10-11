TV 8'de yayımlanan yemek programı Mastercheff Türkiye ekibi bu hafta Adana'ya konuk oldu. Adana'da düzenlenen yemek yarışmasında yarışmacılar yeni bölümde sarımsaklı köfte, Adana kebabı, karakuş tatlısı, yüksük çorbası ve peynirli sıkma yaptı. Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki bu haftanın kazananı hangi takım oldu? İşte Masterchef hangi takım kazandı? 10 Ekim Cumartesi Masterchef'te neler oldu? sorularının yanıtları haberimizde...

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te yemekler için takımlara bir saat süre verildi. Yemeklerin yapılmasının ardından 9 özel konuğa yemekler ikram edildi. Misafirler yemeklerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek oylamayı yaptı.

Yapılan beş çeşit yemeğin tadımını yapan 9 konuğun oyları sonucu dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Bu sonuçla birlikte Mavi takım, bu hafta 3-0 yapmış oldu.

10 EKİM CUMARTESİ MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Kırmızı takımdaki 4 isim daha önce eleme adayı olduğu için bu oyunu Eray, Ebru ve Sefa oynadı. Oyun sonucu bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu.

Bu sonucun ardından haftanın son eleme adayları da Sefa ve Ebru oldu.