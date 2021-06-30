Masterchef Mazlum kimdir? | Mesleği nedir? | Mazlum Doğan babasının hastalığı ne?

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması 4. sezonuyla yine TV8'de izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye'ye katılan Mazlum Doğan izleyenlerin dikkatini çekti. Peki Masterchef Mazlum kimdir? | Mesleği nedir? | Mazlum Doğan babasının hastalığı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF MAZLUM KİMDİR? | MESLEĞİ NEDİR?

Mazlum Doğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı 5. sınıf öğrencisidir.

MasterChef Türkiye izleyicisinin dikkatini çeken Mazlum Doğan'ın yaptığı açıklama duygulandırdı.

Mazlum Doğan, sesini kaybetme riskini göze alarak karaciğerinin dörtte üçünü verdiği babasının sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

MAZLUM DOĞAN BABASININ HASTALIĞI NE?

İstanbul'da esnaflık yapan 48 yaşındaki Ali Doğan'a ilk teşhis, karaciğer hastası olan eşinin doktorunun isteği üzerine 2013 yılında yaptırdığı tahlilde konuldu.

Sağlık durumunun çok kötü olduğu gözlenen Doğan'ın biyopsinin sonuçları da rahatsızlığının ciddiyetini gösterdi.

2019 yılının Mayıs ayında kanser teşhisi konulan Ali Doğan'a doktorlar, bir aylık ömrünün kaldığını söyledi.

Doğan, bunun üzerine Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Şinasi Sevmiş'e başvurdu. Bu süreçte oğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı 5. sınıf öğrencisi Mazlum Doğan, sesini kaybetme riskini göze alarak, babasından habersiz bir şekilde karaciğer naklinde donör olmak istediğini Prof. Dr. Sevmiş'e iletti.

Baba Doğan, opera eğitimi nedeniyle oğlunun bu isteğine karşı çıksa da Mazlum Doğan, kendisinden başka kimsenin donör olmasına razı olmadı.

Ağustos ayında başarılı geçen ameliyatın ardından baba Doğan sağlığına kavuştu. Opera öğrencisi Mazlum Doğan da diyaframa zarar vermeden titizlikle yürütülen karaciğer nakliyle sesi zarar görmeden bu süreci atlattı.