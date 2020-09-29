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Masterchef Rıfat Yurttaş'tan şok iddia! Öğretmeni, cinsel organına çakmak tutmuş

Geçen sezon masterchef'in tarzıyla dikkat çeken başarılı yarışmacılardan Rıfat Yurttaş sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yıllar önce okuduğu üniversitede bir hoca tarafından cinsel organına çakmak tutulduğunu iddia eden Yurttaş'ın anlattıkları herkesi şaşırttı.

Masterchef Rıfat Yurttaş'tan şok iddia! Öğretmeni, cinsel organına çakmak tutmuş

Geçtiğimiz sezon Masterchef Türkiye'nin sevilen simalarından olan Rıfat Yurttaş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Yaklaşık 6 yıl önce öğrenim gördüğü üniversitede çirkin bir olaya maruz kalan Yurttaş'ın anlattıkları duyanları şok etti.

Rıfat Yurttaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mezunu olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2014 yılında İngiltere'den getirilen ve Üniversite'de eğitim vermeye yetkisi olmayan bir kişi tarafından ders sırasında, herkesin içerisinde cinsel organına çakmak tuttuğunu iddia etti.

 

 

Okula bunu belirttiğini ve soruşturma açıldığını iddia eden Yurttaş, okulun şahitleri dinlemesinin ardından: "Şaka yapmış, abartmıyor musun?" diyerek soruşturmanın kapatıldığını söyledi.

Şahsa dava açtığını söyleyen Yurttaş, 2 yıl süren davanın ardından şahsın beraat ettiğini ve ceza almadığını açıkladı.

Masterchef Rıfat Yurttaş'tan şok iddia! Öğretmeni, cinsel organına çakmak tutmuş

Yurttaş'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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