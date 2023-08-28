MasterChef Şampiyonunun Eşi Göz Kamaştırdı! Düğünde Geline Bakan Bir Daha Baktı!

2022 yılında düzenlenen MasterChef isimli yarışma programını kazanan Metin Yavuz dünya evine girdi. Çok sayıda yarışmacının ve ünlü ismin katıldığı nikah töreninde gelin Ecem Eseler tam davetlilerden tam not aldı. İşte düğün ile ilgili dikkat çeken detaylar..

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunulan MasterChef 2022 yılının kazananı hatırlanacağı üzere Metin Yavuz olmuştu. Yavuz, uzun süredir birlikte olduğu Ecem Eseler ile sonunda dünyalarını birleştirecek olan imzayı attı. Çifti ise MasterChef yarışmacıları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Düğüne MasterChef Yarışmacıları Akın Etti!

Sarıyer Belediyesi Nikah Salonu'nda sade bir nikah ile evlenen çifti yarışmacı arkadaşları yalnız bırakmadı. Eseler'in gelinliği ve güzelliği ile tam not aldığı düğünde Kıvanç Karadeniz, Melih Berkay Gündüz, Barış Demir, Burak Kaya, Dilara Başaran, Yağız Özçelik, Sergen Özen, Ayaz Geçer, Tayfun Genç ve Eren Kaşıkçı'da yer aldı. Sade bir şekilde yapılan nikahın ardından balayı için ayrılan çifte bizler de ömür boyu mutluluklar dileriz.