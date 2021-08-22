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Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? | İnstagram hesabı nedir? | Masterchef Sergen nereli?

MasterChef Türkiye 2021'de heyecan sürüyor. Sergen Özen yarışmanın izleyicileri tarafından gündeme geldi. Peki Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? | İnstagram hesabı nedir? | Masterchef Sergen nereli? İşte detaylar...

Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? | İnstagram hesabı nedir? | Masterchef Sergen nereli?

TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin iddialı isimleri arasında bulunan Sergen Özen merak edildi. Peki Masterchef Sergen Özen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sergen Özen instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sergen Özen, 1996 yılında dünyaya geldi. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.

Yarışmaya demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği ile katılan Sergen, 3 evetle yarışma adayları arasına girmeyi başarmıştı.

SERGEN ÖZEN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sergen Özen'in Instagram hesabı @sergenozn'dir.

Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? | İnstagram hesabı nedir? | Masterchef Sergen nereli?

MASTERCHEF SERGEN NERELİ?

Masterfchef'in sevilen ismi Sergen Özen 1996 yılında dünyaya geldi. Özen, Tekirdağlı'dır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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