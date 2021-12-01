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  3. MasterChef Türkiye'de gerginlik! Safanur ile Dilara arasında ipler gerildi

MasterChef Türkiye'de gerginlik! Safanur ile Dilara arasında ipler gerildi

TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında tartışma yaşandı. Kırmızı takımda, Safanur ile Dilara arasında ipler gerildi.

MasterChef Türkiye'de gerginlik! Safanur ile Dilara arasında ipler gerildi

MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergiledi.

Oyunda birbirlerine de bağlı oldukları için bir hayli zorlu şartlar altında tabaklarını hazırlamaya çalışan Dilara ve Safanur; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından verilen sürenin sonuna doğru tartıştı.

"DELİRTME BENİ!"

Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı.

MasterChef Türkiye'de gerginlik! Safanur ile Dilara arasında ipler gerildi

"GİT, BENDEN UZAKLAŞ"

Bunun üzerin e Dilara da Safanur'a "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" diyerek çıkıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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