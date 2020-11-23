Her gece 00.00'da Instagram'da 'Mübir Sebepler' dın verdikleri canlı yayın yapan Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın programına MasterChef'in elenen yarışmacısı Berker Başmanav katıldı. Berker'in Tanya ve Uğur'u kastettiği iddia edilen sözleri ortalığı karıştırdı. Peki Masterchef Uğur ve Tanya sevgili mi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF UĞUR VE TANYA SEVGİLİ Mİ?

Mücbir Sebepler'in canlı yayınına katılan Berker Başmanv, Bartu Küçükçağlayan’ın "MasterChef’te aşk var mı?" sorusunu yanıtladı.

Başmanav, "Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı" dedi. Berker Başmanav'ın bu açıklaması sosyal medyayı salladı.

Bu açıklamanın üstüne bir süre önce yarışmadan elenen Tanya'nın katıldığı bir programda söylediği sözler akıllara geldi.

Aynı yarışmadan çıkan Berk İlter, YouTube’da yayınlanan ‘Kaybedilenler Kulübü’ isimli programına yarışmadan arkadaşı Tanya Kilitkayalı’yı konuk etti.

Tanya’nın "Nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın" sözleri kafaları karıştırdı.

Berker Başmanav'ın bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Başmanav'ın "Kavuşmalarına az kaldı" sözleri diskalifiye olan Uğur ve yarışmadan bir süre önce elenen Tanya aşk mı yaşıyor sorusunu akıllara getirdi.

Tanya yarışmaya katıldığında Ulaş Mullacuma ile nişanlıydı.

Berker Başmanav'ın açıklamarı sonrası aşk iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ne Tanya Kilitkayalı'dan ne de Uğur Yılmaz Deniz'den sevgili olup olmadıkları yönünde bir açıklama yapıldı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Masterchef Türkiye'de yarışan Uğur Yılmaz Deniz'in ortaya çıkan tweetlerinden sonra Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Deniz'in yarışmadan diskalifiye olduğunu duyurmuştu.

Acun Ilıcalı, konu hakkında yaptığı açıklama ''Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir'' ifadelerini kullanmıştı. Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, diskalifiye oldu.

MASTERCHEF UĞUR NE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU?

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya Antalya’dan katıldı. MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalıştı.

Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyledi. İlk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşayan Uğur, her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark ederek çalıştığı yerden ayrıldı ve İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başladı. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha ekledi.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başladı, fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark edince Katar’da çalışmaya karar verdi. 2 sene boyunca Katar'da aktif olarak mesleğini icra etti.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmişti.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

MASTERFCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.