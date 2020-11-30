Masterchef Uğur neden elendi? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yıllar önce yaptığı küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarını nedeni ile Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur yeniden gündem oldu.

Masterchef Türkiye'nin hem başarısı hem de duruşu ile bir çok kişinin beğenisini kazanan Uğur Yılmaz Deniz'in elenmesi izleyenleri şoke etmişti.

Uğur'un yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile elenmesi bir kesim tarafından haklı bulunurken bir diğer kesim ise Acun Medya ve Acun Ilıcalı'ya isyan etti.

MASTERCHEF UĞUR REYTİNG İÇİN Mİ HEDEF GÖSTERİLDİ?

Özellikle dün akşam eleme gecesinde Uğur'un diskalifiye edilme anının ekranlara gelmesinin ardından yarışmanın takipçileri olayın reyting için kullanıldığını ifade etti.

Mastercchef Uğur'un diskalifiye edildiğinin açıklandığı anlarda göz yaşlarını tutamaması da izleyenleri derinden etkiledi.

ACUN ILICALI'YA SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Bu olayın ardından Masterchef Uğur'un takipçi sayısı hızla artarken, Acun Medya ve Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan tepkiler yağdı.

İşte o paylaşımlardan bir kısmı;

Az önce #kırmızıoda da '17 yaşında bir çocuk tabi hataları olacak' diye bi replik geçti. Tuhaf olan aynı kanalda yayınlanan #MasterChef2020 de uğurun 18 yaşımda bi çocukken yaptığı hatalarının şimdi gündeme gelmesi #reytingUĞRUNAdiskalifiye #uğuryılmazdeniziharcama#kırmızıoda — Ece diyin (@miyvde) November 27, 2020

bu kadar kolay olmamalı bir insanin geleceğini harcamak #reytingUĞRUNAdiskalifiye — Buse' (@ugurydenizzfc) November 26, 2020

bi insanın geleceğinden daha önemli yarışma programlarımız harika bi milletiz #reytingUĞRUNAdiskalifiye — melez prenses (@fawkesingozyasi) November 26, 2020

uğuru savunmuyorum ama bu yapılanı hak etmiyor aksini iddia edenler insanlıklarını sorgulayabilir #reytingUĞRUNAdiskalifiye — melez prenses (@fawkesingozyasi) November 26, 2020