Bakan Selçuk açıkladı, İşsizlik Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu!Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?En iyi kış lastiği hangisi? Kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli?Türkiye - Rusya Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kış lastiği takma zamanı | Ne zaman takılır? Zorunlu olan araçlar hangileri?Yılın aşkından ilk poz! Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşklarını itiraf etti!Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi araçlarda mecburi? Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor 2020Müge Anlı ilk kez canlı yayında açıkladı! Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael açlık grevine girmişGelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 30 Kasım PazartesiEvde bakım parası yatan iller 30 Kasım| İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından Acun'a tepkiler yağdı! Uğur'un takipçi sayısı bir anda arttı!

Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından Acun'a tepkiler yağdı! Uğur'un takipçi sayısı bir anda arttı!

Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu. Dün akşam eleme gecesinde Uğur'un diskalifiye anlarının verilmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'ya tepkiler yağdı.

Masterchef Uğur neden elendi? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yıllar önce yaptığı küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarını nedeni ile Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur yeniden gündem oldu. 

Masterchef Türkiye'nin hem başarısı hem de duruşu ile bir çok kişinin beğenisini kazanan Uğur Yılmaz Deniz'in elenmesi izleyenleri şoke etmişti.

Uğur'un yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile elenmesi bir kesim tarafından haklı bulunurken bir diğer kesim ise Acun Medya ve Acun Ilıcalı'ya isyan etti.

Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından Acun'a tepkiler yağdı! Uğur'un takipçi sayısı bir anda arttı!

MASTERCHEF UĞUR REYTİNG İÇİN Mİ HEDEF GÖSTERİLDİ?

Özellikle dün akşam eleme gecesinde Uğur'un diskalifiye edilme anının ekranlara gelmesinin ardından yarışmanın takipçileri olayın reyting için kullanıldığını ifade etti.

Mastercchef Uğur'un diskalifiye edildiğinin açıklandığı anlarda göz yaşlarını tutamaması da izleyenleri derinden etkiledi.

Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından Acun'a tepkiler yağdı! Uğur'un takipçi sayısı bir anda arttı!

ACUN ILICALI'YA SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Bu olayın ardından Masterchef Uğur'un takipçi sayısı hızla artarken, Acun Medya ve Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan tepkiler yağdı.

İşte o paylaşımlardan bir kısmı;

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT