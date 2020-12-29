1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de ekrana gelecek MasterChef Junior'dan ilk tanıtım fragmanı geldi. Heyecan ve eğlence dolu Masterchef Junior'ın küçük yarışmacıları en iyi şef seçilmek için birbirleriyle yarışacak. İşte Masterchef Junior tanıtım fragmanı...

MASTERCHEF JUNİOR TANITIM FRAGMANI

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURU FORMU

MasterchefJunior Başvuru Formu MasterchefJunior Türkiye yarışması Exxen'de yayınlanmaya başlayacak. Acun Medya yapımcılığında ortaya konacak olan yarışma, çocukların birbirlerinden daha güzel yemek yapmaya çalıştığı bir program olarak izleyiciye sunulacak.

Başvuru formlarına TV8’in resmi adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURU FORMU

MasterChef Junior başvuruları için çocukların 9-13 yaşında olmaları gerekmektedir.

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1