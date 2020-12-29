Masterchef Junior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!
TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef'te şimdi de çocuklar yarışacak. Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu dijital platformda yer alacak Masterchef Junior'ın tanıtım fragmanı da yayınlandı.
1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de ekrana gelecek MasterChef Junior'dan ilk tanıtım fragmanı geldi. Heyecan ve eğlence dolu Masterchef Junior'ın küçük yarışmacıları en iyi şef seçilmek için birbirleriyle yarışacak. İşte Masterchef Junior tanıtım fragmanı...
MASTERCHEF JUNİOR TANITIM FRAGMANI
#MasterChefJunior 1 Ocak’ta #EXXEN ‘de!?@chefyalcinkaya @SomerSivrioglu @Danilo_Zanna pic.twitter.com/DylZMWnWTJ— Exxen (@exxentr) December 29, 2020
MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURU FORMU
MasterchefJunior Başvuru Formu MasterchefJunior Türkiye yarışması Exxen'de yayınlanmaya başlayacak. Acun Medya yapımcılığında ortaya konacak olan yarışma, çocukların birbirlerinden daha güzel yemek yapmaya çalıştığı bir program olarak izleyiciye sunulacak.
Başvuru formlarına TV8’in resmi adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURU FORMU
MasterChef Junior başvuruları için çocukların 9-13 yaşında olmaları gerekmektedir.