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Masterchef Junior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef'te şimdi de çocuklar yarışacak. Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu dijital platformda yer alacak Masterchef Junior'ın tanıtım fragmanı da yayınlandı.

Masterchef Junior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de ekrana gelecek MasterChef Junior'dan ilk tanıtım fragmanı geldi. Heyecan ve eğlence dolu Masterchef Junior'ın küçük yarışmacıları en iyi şef seçilmek için birbirleriyle yarışacak. İşte Masterchef Junior tanıtım fragmanı...

Masterchef Junior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!

MASTERCHEF JUNİOR TANITIM FRAGMANI

 

 

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURU FORMU

MasterchefJunior Başvuru Formu MasterchefJunior Türkiye yarışması Exxen'de yayınlanmaya başlayacak. Acun Medya yapımcılığında ortaya konacak olan yarışma, çocukların birbirlerinden daha güzel yemek yapmaya çalıştığı bir program olarak izleyiciye sunulacak.

Masterchef Junior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!

Başvuru formlarına TV8’in resmi adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. 

MasterchefJunior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURU FORMU

MasterChef Junior başvuruları için çocukların 9-13 yaşında olmaları gerekmektedir.

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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