Mastor ne demek, TDK'ya göre Mastor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mastor ne demek? Mastor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mastor kelimesi. Peki mastor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mastor nedir, mastor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MASTOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mastor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mastor kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre mastor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok sarhoş, mastur



MASTOR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mastor olmak

