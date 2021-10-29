Mastor ne demek, TDK'ya göre Mastor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gazelimsi ne demek, TDK'ya göre Gazelimsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Step İklimi ne demek, TDK'ya göre Step İklimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akmantar ne demek, TDK'ya göre Akmantar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Revnak ne demek, TDK'ya göre Revnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Ekim 2021 PerşembeKifaflanma ne demek, TDK'ya göre Kifaflanma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Olympiakos 67 - 65 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCUAnkara, İstanbul, İzmir'de 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 29 Ekim metro, otobüs, metrobüs bedava mı 2021?Antitoksin ne demek, TDK'ya göre Antitoksin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mastor ne demek, TDK'ya göre Mastor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mastor ne demek, TDK'ya göre Mastor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mastor kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mastor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mastor nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mastor kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mastor ne demek, TDK'ya göre Mastor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mastor ne demek? Mastor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mastor kelimesi. Peki mastor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mastor nedir, mastor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MASTOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mastor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mastor kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre mastor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok sarhoş, mastur

MASTOR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mastor olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT