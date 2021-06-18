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  3. Masum bakışlarıyla mest etti! Ağaçta asılı kalan sevimli baykuş yavrusunun yardımına itfaiye koştu

Masum bakışlarıyla mest etti! Ağaçta asılı kalan sevimli baykuş yavrusunun yardımına itfaiye koştu

Şanlıurfa'da ağaçta asılı kaldığı ve yaralı olduğu fark edile baykuş yavrusunun imdadına itfaiye ekipleri koştu. Koruma alınan sevimli yavrusunun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Masum bakışlarıyla mest etti! Ağaçta asılı kalan sevimli baykuş yavrusunun yardımına itfaiye koştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kulaklı orman baykuşu olarak bilinen bir baykuş yavrusu ağaçta asılı kalarak yaralandı. Baykuş yavrusu, vatandaşların fark etmesi sonrasında kurtarıldı.

TAKILI KALDIĞI AĞAÇTAN KURTARILDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağaçta asılı kalan yavru "kulaklı orman baykuşu" koruma altına alındı. Hürriyet Caddesi'nde ağaçta asılı kalan baykuşu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden indirdi. Kulaklı orman baykuşunu itfaiye müdürlüğüne götürerek besleyen ekipler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Masum bakışlarıyla mest etti! Ağaçta asılı kalan sevimli baykuş yavrusunun yardımına itfaiye koştu

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

İtfaiye eri Abdullah Parlak, "Yuvasından düştüğünü tahmin ediyoruz. Kuşu indirdikten sonra baykuşu almaları için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdik. Bu arada aç olabileceği düşüncesiyle beslemesini yaptık ki yetkililer gelip yeniden doğaya kazandırsınlar. Yetkililer türünün kulaklı orman baykuşu olduğunu söyledi. Bölgede nadir görülen türlerden olduğu söylendi." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Masum bakışlarıyla mest etti! Ağaçta asılı kalan sevimli baykuş yavrusunun yardımına itfaiye koştuMasum bakışlarıyla mest etti! Ağaçta asılı kalan sevimli baykuş yavrusunun yardımına itfaiye koştuMasum bakışlarıyla mest etti! Ağaçta asılı kalan sevimli baykuş yavrusunun yardımına itfaiye koştu

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