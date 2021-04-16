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Masum insanlar üzerinden para kazanıyorlar! Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Kırklareli'nde kaçak göçmen olayları ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Masum insanlar üzerinden para kazanıyorlar! Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 33 düzensiz göçmen yakaladı. Pakistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlere yurt dışına kaçması için organizatörlük 4 şüpheli tespit edildi. Ekipler tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarda H.T., B.G., M.D., H.G isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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