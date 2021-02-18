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  3. Masumiyet setinde büyük kriz! Deniz Çakır rol arkadaşlarının karavanına el koydu!

Masumiyet setinde büyük kriz! Deniz Çakır rol arkadaşlarının karavanına el koydu!

Baş rollerinde Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın yer aldığı Masumiyet dizisi için geri sayım başlamışken sette oyuncular arasında beklenmedik bir kriz yaşandı. Deniz Çakır karavanını beğenmeyince ortalık karıştı.

Masumiyet setinde büyük kriz! Deniz Çakır rol arkadaşlarının karavanına el koydu!

Son dönemlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Masumiyet dizisinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde start verilmişti.

 Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaştığı dizide, Serkan Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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