Masumiyet setinde büyük kriz! Deniz Çakır rol arkadaşlarının karavanına el koydu!

Son dönemlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Masumiyet dizisinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde start verilmişti.

Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaştığı dizide, Serkan Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.