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Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye her şeyi öğreniyor!

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Safiye tüm gerçekleri öğreniyor ve Han ile İnci evi terk ediyor. İşte Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı haberimizde...

Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı nefesler kesen bir bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İşte Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI

 Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde Safiye tüm gerçekleri öğreniyor ve Han'dan hesap soruyor. Han, ablasının tepkisinin ardından evi terk ediyor. Han'ın bu hareketinin ardından sinir krizi geçiren Safiye, evdeki eşyaları kırıp döküyor, annesinin fotoğrafını da kıran Safiye kanlar içinde kalıyor. 

Diğer yandan Safiye Naci'nin Gülru ile evlendiğini öğreniyor ve Gülru, Safiye'nin kapısına dikiliyor.

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.

Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye her şeyi öğreniyor!

Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye her şeyi öğreniyor!

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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