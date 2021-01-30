Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı yayında! Naci'nin sürprizi herkesi şok edecek

Han ile son dakika boşanmaktan vazgeçen İnci'nin Safiye'ler ile yaşaması aralarındaki buzları çözecek mi merak konusu. Naci Hoca'nın Safiye'ye yaptığı büyük sürpriz tüm ev halkını şaşkına çevirirken, Safiye'den gelen o teklif ile Naci'nin yüzünde güller açar... İşte Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! NACİ'NİN SÜRPRİZİ HERKESİ ŞOK EDECEK

İnci'nin karar değiştirmesinde Gülben'in konuşmaları işe yaramış gibi görünüyor. Ancak verdiği karar doğrultusunda değişen hayatının koşullarına İnci ne kadar dayanabileceği ise merak konusu. İnci gerçekten sevgisiyle hepsini iyileştirebilecek mi?

Öte yandan yayınlanan 20. bölüm fragmanında Naci'nin Safiye için yaptığı sürpriz herkesi şok ederken, Safiye tüm yelkenlerini suya indirip Naci'ye bir teklifte bulunacak, bunu duyan Naci'nin ise yüzünde güller açıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.