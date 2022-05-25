Masumlar Apartmanı final bölümüyle yıktı geçti! Seyirci hıçkıra hıçkır ağlayarak isyan etti! "Hepimizin psikolojisini bozduktan sonra..."

Eylül 2020 yılında izleyicinin hayatına giren Masumlar Apartmanı, psikoloji ve dram türünde bir dizi olmasıyla zaman zaman izleyiciye kendi hayatından kesitler buldurup, duygusal noktasına dokunuyordu. Pandemiden bu yana TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayatı ele aldığı eserinden uyarlanmıştır. Geçtiğimiz gün final yapan Masumlar Apartmanı, sosyal medyanın gündemine otururken, bazı sahneler insanın içine işledi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Final bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı, izleyiciyi ekrana kilitlerken gözyaşlarına da boğdu. Dizi sonunda iyileştikleri gözlemlenen başroller Safiye, Gülben ve Han karakterleri seyirciye buruk bir mutluluk yaşattı. "Bizim psikolojimizi bozup, çekip gidemezsiniz" diyen izleyiciden, "Her salı ne olursa olsun bugün masumlar var diye tüm derdimi unutup ekran karşısına geçiyordum dizide dram ne kadar ağır yüklü olsa bile izlerken hep huzurlu hissettirdi, çok fazla iyi ki diyebiliyorum bu çok kıymetli. seni çok seviyorum masumlar iyi k" yorumunda da bulundu.