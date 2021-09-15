Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Cansız manken hırsızlığı kameralara yakalandı

Sabah saatlerinde gerçekleşen olay bir mağazada meydana geldi. Giyim mağazasının önünde duran teşhir ürünü cansız mankenin kaybolduğu çalışanlar tarafından fark edildi.

Ardından polise haber verildi. Olay yerine intikal eden polis, kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerdeki kişinin cansız mankeni çalma anı saniye saniye yer aldı. Bu çalma olayı akıllara bir dizi karakterini de getirdi.

Şüpheli şahsın kimliğini ve adresini saptayan polis Ömer Faruk C.'yi evinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken evde bulunan cansız manken mağaza gönderildi.