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Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Cansız manken hırsızlığı kameralara yakalandı

Şanlıurfa’da mağaza önünde duran kırmızılı elbiseli cansız manken Ömer Faruk C. İsimli bi vatandaş tarafından çalındı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Cansız manken hırsızlığı kameralara yakalandı

Sabah saatlerinde gerçekleşen olay bir mağazada meydana geldi. Giyim mağazasının önünde duran teşhir ürünü cansız mankenin kaybolduğu çalışanlar tarafından fark edildi.

Ardından polise haber verildi. Olay yerine intikal eden polis, kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerdeki  kişinin cansız mankeni çalma anı saniye saniye yer aldı. Bu çalma olayı akıllara bir dizi karakterini de getirdi.

Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Cansız manken hırsızlığı kameralara yakalandı

Şüpheli şahsın kimliğini ve adresini saptayan polis Ömer Faruk C.'yi evinde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken evde bulunan cansız manken mağaza gönderildi.

Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Cansız manken hırsızlığı kameralara yakalandı

Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Cansız manken hırsızlığı kameralara yakalandı

Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Cansız manken hırsızlığı kameralara yakalandı

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