Masumlar Apartmanı Safiye Gerçekte Kim? Gerçek Adı Nedir?

Masumlar Apartmanı Safiye Kimdir, gerçek adı nedir. Sevilen dizinin kahramanı Safiye'yi takından tanıyın. Tüm detaylar haberimizde.

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Masumlar Apartmanı Safiye Gerçekte Kim? Gerçek Adı Nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ‘in gerçek yaşam hikâyesi olması ve özellikle de çok fazla reyting kırmıştır. Dizinin sevilen karakteri Safiye ise çok fazla beğenilen ve adeta dizinin temel karakteri şeklinde olunca seyirci en çok Masumlar apartmanı safiye gerçekte kim? sorusunu gündeme getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu romanından uyarlama yapılan dizinin asıl karakteri Safiye karakterini Ezgi Mola canlandırıyor.

Ezgi Mola hep komedi içerikli dizi ve filmlerde görmeye alışık olduğumuz bir oyuncudur. Ancak Masumlar Apartmanı dizisinde psikolojik hastalığı olan bir karakteri canlandırması seyirciyi bambaşka bir yola itmişti. Rolün ağırlığını başarı ile kaldıran oyuncu dram içerikli dizide kendisini daha çok sevdirmiştir. Safiye karakteri ile adeta özdeşleşmeyi başarmıştır.

Masumlar Apartmanı Safiye Karakteri

Derenoğlu ailesinin en büyük kızı olan Safiye bilindiği gibi babası ve diğer iki kardeşiyle yaşamaktadır. Gülben ve Han kardeşleri için adeta annelik yapan Safiye karakteri ailenin tüm yükünü üstlenmiştir. Çocukluk travmaları da olan Safiye oldukça sorun yaşamış bir karakterdir. Annesi ölmüş olmasına rağmen sürekli etkisi altında kalan Safiye oldukça masum bir karakterdir. Masumlar apartmanı safiye gerçekte kim?

Masumlar Apartmanı Safiye Gerçekte Kim? Gerçek Adı Nedir?

Safiye dizide ve romanda saf ve psikolojik hastalığı olan bir kadındır. Ailesine kendisine adamış olan Safiye öte yandan oldukça titizdir. Bir tür obsesif bozukluk yaşayan Safiye,
Gülben ve Han kendilerini bu şekilde ifade etmeye çabalıyor. Dizi senaryosunda asıl karakter 3 kardeşin hayatı olarak geçiyor. Dizi 2021 yılının en çok izlenen ve reyting kıran dizisi olmuştur.

Safiye Dizinin Finalinde Ne Yaşıyor? Hastalıktan Kurtulabiliyor Mu?

Dizinin ekranlara veda etmesi 71. bölümde meydana geliyor. Safiye, Gülben ve Han hayatlarına yeni bir sayfa açıyor. Masumlar apartmanı safiye gerçekte kim? Ve Safiye artık kendi hayatını yaşaması için seyirci adeta hop oturup hop kalktı. Zaman zaman bu konuda seyirci kardeşlere hak verirken bazen de karakterlere kızgın olabildi. Hal böyle olunca da seyirci empati kurarak diziyi izlemeye başladı. Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ise oyunculuğu ile ve çocukluk aşkı Naci ile finalde kavuşur. Dizinin finali ise Safiye ve kardeşlerinin mutluluğu ile biter. Hastalıklardan kurtulmak için çabalaya kardeşler artık hayatlarını yaşamaya başlar.

Ezgi Mola Biyografisi

1983 İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola aslen Malatyalıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde lisede iken kurslara katılmaya başlamıştır. Dörtyol eğitim aldıktan sonra bölümde birinci olan Ezgi Mola tiyatroya bu şekilde adım atmıştır. 18 yaşına girmeden önce Karate Can dizisinde rol almaya başladı. Böylelikle oyunculuk hayatına adım atmış oldu. 2 yıl tiyatro eğitimi alan oyuncu “ Çürük Elma” oyunu sahnede yer almaya başladı. 2005 yılında BKM’ye katıldı birçok tiyatro ve komedi dizilerinde rol almıştır. Özellikle komedi filmi dalında tiyatro oyuncusu olarak rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Safiye Gerçekte Kim? Gerçek Adı Nedir?

Bazı dizi ve filmleri ise şöyle; Unutma Beni, Sultan Makamı, Hırsız Polis, Senden Başka, canım ailem Yalan Dünya, Jet sosyete, masumlar Apartmanı, Dünyayı değiştiren Ayten, Organize İşler, Kocan Kadar Konuş, Maide’nin Altın Günü ve daha birçok sinema filminde Yer almıştır.

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