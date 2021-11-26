Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yeni aşka yelken açtı! El ele kameralara yakalandı!

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, gönlünü yeni bir aşka kaptırdı.

Şenolsun, sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile Cihangir'de el ele yürürken Söylemezsem Olmaz kamerasına yakalandı. Çapkınlığı ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın kendisi gibi oyuncu olan Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun ile aralarında br aşk olduğu ortaya çıktı.

AŞKLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Yaklaşık olarak 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü çiftin, ilişkilerini kimselere bildirmeden yaşamayı tercih ettiği ve bu nedenle sosyal medyada da birbirlerini takip etmedikleri öğrenildi.

Ekin Mert Daymaz, Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşamıştı.