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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yeni aşka yelken açtı! El ele kameralara yakalandı!

İşletmeci Umut Evirgen'den ayrılan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran oyuncu Melisa Şenolsun'un yeni aşkı ile el ele görüntülendi.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yeni aşka yelken açtı! El ele kameralara yakalandı!

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, gönlünü yeni bir aşka kaptırdı.

Şenolsun, sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile Cihangir'de el ele yürürken Söylemezsem Olmaz kamerasına yakalandı. Çapkınlığı ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın kendisi gibi oyuncu olan Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun ile aralarında br aşk olduğu ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı nın Rüya sı Melisa Şenolsun yeni aşka yelken açtı! El ele kameralara yakalandı!

AŞKLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Yaklaşık olarak 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü çiftin, ilişkilerini kimselere bildirmeden yaşamayı tercih ettiği ve bu nedenle sosyal medyada da birbirlerini takip etmedikleri öğrenildi.

Masumlar Apartmanı nın Rüya sı Melisa Şenolsun yeni aşka yelken açtı! El ele kameralara yakalandı!

Ekin Mert Daymaz, Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

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