Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nda , Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile başrollerini paylaşan güzel oyuncu Ezgi Mola'dan üzücü bir haber geldi.

5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından üzücü haberi paylaşan Ezgi Mola sevenlerini duygulandırdı. Hayvan sevgisiyle tanınan oyuncu, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi'nin ölümünü video yayınlayarak duyurdu.

Paylaşımına "Teşekkürler Suşi’m" notunu ekleyen Mola'nın Bıdı ve Kuki isimli iki köpeği daha bulunuyor. Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.

Oyuncunun bu paylaşımının altına takipçilerinden destek mesajları yağdı.

DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Öte yandan geçtiğimiz gün çıkan haberlerde Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların kanalı kızdırdığı ve diziden ayrılacağı şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.

Ezgi Mola'nın menajerinin ise ayrılık haberlerinin yalanlayarak, "Bir ayrılık söz konusu değil, başarılı oyuncu 'Erşan Kuneri'yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı'nın çekimlerine katılacak" açıklaması yaptığı öne sürüldü.