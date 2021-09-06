Melisa Şenolsun'un eski aşkı Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Gizlice buluştukları yer ortaya çıktı!ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?Müge Anlı peşine düştü, kurtuluşu yok! Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim işkence ederek öldürdü? Bakıcı detayı herkesi şaşkına çevirecek!Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan isim Verstappen!İçimizden Biri dizisi ne zaman başlayacak? İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Nerede çekiliyor?Ünlü girişimcinin bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler! Şikayet üzerine verdikleri cevap pes dedirtti!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyızHollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Konya'da yaşlı bir adam kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu!Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı ne zaman çıkacak? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının konusu ne, fiyatı ne kadar, nereden alınır?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 'Mola' mı verdi? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan iddialarla ilgili manidar cevap!

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 'Mola' mı verdi? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan iddialarla ilgili manidar cevap!

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve bu hafta test sonucunu paylaşarak iyileştiğini açıklayan başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edilmişti. Güzel oyuncu hakkında çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 'Mola' mı verdi? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan iddialarla ilgili manidar cevap!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezona büyük merak uyandırarak ara veren Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ayrılığından sonra Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın da diziye veda edeceği iddiaları ortaya atılmıştı. 

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve aşı olduğu için herhangi bir semptom göstermediğini açıklayan başarılı oyuncu Ezgi Mola bu hafta yaptığı paylaşımda test sonucunun negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını açıkladı. 

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Mola mı verdi? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan iddialarla ilgili manidar cevap!

"BEN DE DAHİL OLACAĞIM"

Ezgi Mola'nın geçtiğimiz haftalarda ülkemizde gerçekleşen yangınlar sırasında yaptığı paylaşımların  TRT yönetimini rahatsız ettiği ve bu yüzden “Masumlar Apartmanı” dizisinden çıkarıldığı iddia edilmişti. Hatta bu iddiaların ardından dizide Safiye karakterine Neslihan Atagül'ün canlandıracağı söylenmişti. 

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Mola mı verdi? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan iddialarla ilgili manidar cevap!

Dün menajerlik ofisinden çıkarken görüntülenen Ezgi Mola, hakkında çıkan haberler hakkında ilk kez konuşarak,  “Bu haberler herkes hakkında çıkar. Çok şükür her şey yolunda bizde. Çekimler başladı ben de dahil olacağım” açıklamasında bulundu.

"ÜMİT EDİYORUZ"

Ezgi Mola'nın menajeri “Şu an için bir ayrılık söz konusu değil. Şu anda Ezgi Mola, Erşan Kuneri dizisi çekimlerinde. Bu proje biter bitmez yeni sezonda öncesinde Masumlar Apartmanı dizisinde olmasını ümit ediyoruz” diyerek kafaların iyice karışmasına neden olmuştu

Ezgi Mola’nın ardından “Camdaki Kız” dizisinde Muzo karakterine hayat veren yakın dostu Enis Arıkan da koronaya yakalanmıştı. Ezgi Mola, yaptırdığı 2 doz aşı sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini belirtmişti.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Mola mı verdi? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan iddialarla ilgili manidar cevap!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT