Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 'Mola' mı verdi? Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan iddialarla ilgili manidar cevap!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezona büyük merak uyandırarak ara veren Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ayrılığından sonra Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın da diziye veda edeceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve aşı olduğu için herhangi bir semptom göstermediğini açıklayan başarılı oyuncu Ezgi Mola bu hafta yaptığı paylaşımda test sonucunun negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını açıkladı.

"BEN DE DAHİL OLACAĞIM"

Ezgi Mola'nın geçtiğimiz haftalarda ülkemizde gerçekleşen yangınlar sırasında yaptığı paylaşımların TRT yönetimini rahatsız ettiği ve bu yüzden “Masumlar Apartmanı” dizisinden çıkarıldığı iddia edilmişti. Hatta bu iddiaların ardından dizide Safiye karakterine Neslihan Atagül'ün canlandıracağı söylenmişti.

Dün menajerlik ofisinden çıkarken görüntülenen Ezgi Mola, hakkında çıkan haberler hakkında ilk kez konuşarak, “Bu haberler herkes hakkında çıkar. Çok şükür her şey yolunda bizde. Çekimler başladı ben de dahil olacağım” açıklamasında bulundu.

"ÜMİT EDİYORUZ"

Ezgi Mola'nın menajeri “Şu an için bir ayrılık söz konusu değil. Şu anda Ezgi Mola, Erşan Kuneri dizisi çekimlerinde. Bu proje biter bitmez yeni sezonda öncesinde Masumlar Apartmanı dizisinde olmasını ümit ediyoruz” diyerek kafaların iyice karışmasına neden olmuştu

Ezgi Mola’nın ardından “Camdaki Kız” dizisinde Muzo karakterine hayat veren yakın dostu Enis Arıkan da koronaya yakalanmıştı. Ezgi Mola, yaptırdığı 2 doz aşı sayesinde hastalığı hafif geçirdiğini belirtmişti.