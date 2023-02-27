Matas Miskinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matas Miskinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matas Miskinis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matas Miskinis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matas Miskinis 12 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Matas Miškinis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matas Miskinis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matas Miskinis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole B futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole B takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Matas Miskinis'nin FK Suduva Marijampole B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matas Miskinis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matas Miskinis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matas Miskinis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matas Miskinis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında Suduva B

Matas Miskinis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matas Miskinis şuan FK Suduva Marijampole B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Matas Miskinis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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