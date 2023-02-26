Matheas Madik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheas Madik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheas Madik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheas Madik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheas Madik 8 Haziran 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheas Madik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matheas Madik'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheas Madik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheas Madik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheas Madik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheas Madik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Viimsi JK II

1 Ocak 2018 yılında Viimsi JK

1 Ocak 2019 yılında FC Flora U21

22 Ocak 2020 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2021 yılında Harju JK

Matheas Madik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheas Madik şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matheas Madik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Martin Reimi JK (-2016)

Estonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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