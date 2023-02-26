Matheus Medeiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Medeiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Medeiros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Medeiros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Medeiros 15 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Medeiros de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Medeiros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Matheus Medeiros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Medeiros'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Medeiros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Medeiros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Medeiros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Medeiros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2018 yılında CSA Steaua

11 Ağustos 2019 yılında Bilinmiyor

26 Mayıs 2021 yılında Iguatu-CE

21 Mart 2022 yılında Paju Citizen

28 Ocak 2023 yılında Asante Kotoko

Matheus Medeiros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Medeiros şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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