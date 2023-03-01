Mathew Hudson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathew Hudson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathew Hudson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathew Hudson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathew Hudson 29 Temmuz 1998 tarihinde Southport şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mathew Anthony Hudson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathew Hudson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Mathew Hudson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 2 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mathew Hudson'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathew Hudson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathew Hudson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathew Hudson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathew Hudson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Preston

6 Temmuz 2018 yılında Bury

1 Ocak 2019 yılında Preston

23 Ekim 2020 yılında Bamber Bridge

28 Kasım 2020 yılında Preston

25 Şubat 2022 yılında Bamber Bridge

26 Mart 2022 yılında Preston

1 Ağustos 2022 yılında Buxton

2 Aralık 2022 yılında Oldham Athletic

Mathew Hudson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathew Hudson şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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