Matild Manukyan kimdir? Nereli? Mirası ne kadar?

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın milyonlarca liralık servetinin tek mirasçısı Kerope Çilingir (80), Feriköy Surp Vartanans Ermeni Kilisesi'nde az kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören öncesi kilise önünde polis ekipleri tarafından güvelik önlemleri alındı.

Genelev patroniçesi olarak bilinen Matild Manukyan'ın hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MATİLD MANUKYAN KİMDİR?

Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Ermeni asıllı Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur.

Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır.

Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı.

Manukyan'ın tek çocuğunun ABD'de yaşayan Kerope Çilingir olduğu biliniyor.

MATİLD MANUKYAN'IN MİRASI