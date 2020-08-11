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Matild Manukyan kimdir? Nereli? Mirası ne kadar?

Matild Manukyan, oğlu olarak bilinen Kerope Çilingir'in de vefat etmesinin ardından tekrar çok konuşulan isimlerden biri oldu. Tek mirasçısı olan oğlunun da hayatını kaybetmesiyle, milyonlarca dolar miras ve taksi plakalarının kime kalacağı merak konusu oldu. Manukyan'ın hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

Matild Manukyan kimdir? Nereli? Mirası ne kadar?

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın milyonlarca liralık servetinin tek mirasçısı Kerope Çilingir (80), Feriköy Surp Vartanans Ermeni Kilisesi'nde az kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören öncesi kilise önünde polis ekipleri tarafından güvelik önlemleri alındı.

Genelev patroniçesi olarak bilinen Matild Manukyan'ın hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Matild Manukyan kimdir? Nereli? Mirası ne kadar?

MATİLD MANUKYAN KİMDİR?

Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Ermeni asıllı Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur.

Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır.

Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı.

Manukyan'ın tek çocuğunun ABD'de yaşayan Kerope Çilingir olduğu biliniyor.

Matild Manukyan kimdir? Nereli? Mirası ne kadar?

MATİLD MANUKYAN'IN MİRASI

  • Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5’er yıldızlı 5 otel
  • Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel
  • İstanbul’da 2 fabrika
  • Kınalı Ada ve Büyük Ada’da 2 köşk
  • İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı
  • Yalova’da yüzlerce daire ve arsa
  • Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa
  • Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro
  • 220 ticari taksi
  • Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler

Matild Manukyan kimdir? Nereli? Mirası ne kadar?

Kübra Kaçmaz
Editör


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