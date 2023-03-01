Matt Mcclure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Mcclure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Mcclure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Mcclure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Mcclure 17 Kasım 1991 tarihinde Slough şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Glen McClure şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Mcclure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matt Mcclure, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matt Mcclure'nin Chippenham Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Mcclure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Mcclure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matt Mcclure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Mcclure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Wycombe U18

1 Temmuz 2009 yılında Wycombe Wand.

1 Ocak 2010 yılında Wealdstone

1 Mayıs 2010 yılında Wycombe Wand.

12 Ağustos 2011 yılında Hayes & Yeading

12 Eylül 2011 yılında Wycombe Wand.

16 Temmuz 2015 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2016 yılında Aldershot

16 Ağustos 2019 yılında Maidstone

17 Ocak 2020 yılında Gloucester

17 Ocak 2023 yılında Chippenham

Matt Mcclure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Mcclure şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matt Mcclure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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