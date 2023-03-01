Matt Partridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Partridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Partridge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matt Partridge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matt Partridge 7 Kasım 1993 tarihinde Thatcham şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Nicholas Partridge şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matt Partridge Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matt Partridge, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matt Partridge'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matt Partridge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/mattpartridge46
Matt Partridge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matt Partridge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Reading U21
31 Ekim 2012 yılında Bognor Regis
31 Aralık 2012 yılında Reading U21
20 Eylül 2013 yılında Basingstoke
20 Ekim 2013 yılında Reading U21
8 Temmuz 2014 yılında FC Dag & Red
1 Eylül 2015 yılında Basingstoke
5 Eylül 2015 yılında Newport County
15 Temmuz 2016 yılında Basingstoke
23 Temmuz 2017 yılında Hungerford
13 Temmuz 2018 yılında Salisbury
1 Temmuz 2019 yılında Thatcham
1 Temmuz 2020 yılında Hungerford
Matt Partridge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matt Partridge şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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