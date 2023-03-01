Matthew Dennis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Dennis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Dennis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Dennis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Dennis 15 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Dennis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Matthew Dennis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Dennis'nin Sutton United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Dennis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Dennis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Dennis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Dennis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal U18

28 Temmuz 2020 yılında Norwich U21

13 Ağustos 2021 yılında Southend United

31 Mayıs 2022 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2022 yılında MK Dons

27 Ocak 2023 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2023 yılında MK Dons

Matthew Dennis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Dennis şuan Sutton United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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