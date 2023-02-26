Mavis Tchibota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mavis Tchibota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mavis Tchibota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mavis Tchibota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mavis Tchibota 7 Mayıs 1996 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kongo,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Mavis Tchibota Dufounou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mavis Tchibota Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Mavis Tchibota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mavis Tchibota'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mavis Tchibota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mavis Tchibota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mavis Tchibota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mavis Tchibota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında M. Tel Aviv U19

1 Temmuz 2015 yılında M. Tel Aviv

13 Temmuz 2015 yılında H. Kfar Saba

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

5 Temmuz 2017 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

29 Temmuz 2018 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets

2 Şubat 2022 yılında Maccabi Haifa

Mavis Tchibota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mavis Tchibota şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mavis Tchibota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Étoile du Congo

Kongo Cumhuriyeti takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Kongo Cumhuriyeti U17 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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