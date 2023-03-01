Max Crocombe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Crocombe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Crocombe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Crocombe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Crocombe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Crocombe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Crocombe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Crocombe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Crocombe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Crocombe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Crocombe 12 Ağustos 1993 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Maxime Teremoana Crocombe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Crocombe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst4 PSM yapmaktadır. Max Crocombe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Crocombe'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Crocombe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Crocombe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Crocombe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Crocombe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Luton U18

1 Temmuz 2009 yılında Buckingham Town FC

1 Temmuz 2010 yılında Oxford Utd U18

1 Temmuz 2012 yılında Oxford United

20 Şubat 2015 yılında Nuneaton

27 Nisan 2015 yılında Oxford United

18 Eylül 2015 yılında Barnet

15 Ekim 2015 yılında Oxford United

16 Ekim 2015 yılında Southport

31 Mayıs 2016 yılında Oxford United

4 Ağustos 2016 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2017 yılında Salford

19 Temmuz 2019 yılında Brisbane Roar

1 Ekim 2020 yılında Melbourne

30 Temmuz 2021 yılında Grimsby Town

Max Crocombe kimdir

Max Crocombe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Crocombe şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milton Keynes Dons, Luton Town

Max Crocombe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Max Crocombe nereli

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