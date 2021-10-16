Maxi Lopez'i Icardi ile aldatan Wanda Nara, aynı kaderi yaşadı! Aldatıldığını duyurdu!

2013 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evliyken, takım arkadaşı Icardi ile birlikte olan ve büyük ihanete imza atan Wanda Nara, ettiğini buldu. Icardi tarafından aldatıldığını ifade eden ünlü model, Instagram hesabından futbolcuya küfürler yağdırdı. Daha sonra paylaşımları silen Nara dayanamayıp yeniden paylaşım yaptı ve aldatıldığını ifade etti. Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını da açıkladı.

"AİLENİ MAHVETTİN"

Dün akşam Paris Saint-Germain ile ve Angers arasındaki maçı izleyen ve hatta stadyumdan fotoğraflar yükleyen Nara, hiçbir şekilde bu tarz bir durum yaşandığını belli etmemişti. Güzel model ancak bugün öğleden sonra Instagram hikayelerinden yaptığı paylaşımlarla ise tüm dünyada ses getirdi. "Bir k*ltak için aileni mahvettin!" diyen Wanda Nara, bu paylaşımı birkaç kez silerek yeniden yükledi.

TAKİPTEN ÇIKTI

İkilinin ayrıldığı söylentileri dolanırken, Wanda Nara'nın Instagram hesabından Icardi'yi takipten çıktığının fark edilmesinin ve ünlü modelin Icardi ile olan fotoğraflarını silmesinin ardından söylentilerin gerçek olduğu ifade edildi. Ancak Nara'nın Arjantinli futbolcuyu tekrar takip edip bir yandan da hikayelerini silmesi ve bunu gün içinde birkaç kez yapması kafa karıştırdı.

AYRILIĞI DOĞRULADI

Kafa karışıklığı sürerken, Wanda Nara ile iletişiminin odluğu ifade edilen bir hesap, ayrılığın doğrulandığını duyurdu. Genç modelle konuştuğunu aktaran @chismesdeker adlı hesap,, Wanda Nara'nın kendisine attığı bir mesajı paylaşarak çiftin ayrıldığını doğruladı. Mesajda "ben ayrıldım" yazdığı görülüyor.

İLK DESTEK MİCAELA TİNELLİ'DEN