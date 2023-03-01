Maxwell Statham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwell Statham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwell Statham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maxwell Statham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maxwell Statham 6 Eylül 2000 tarihinde Southend-on-Sea şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Maxwell Louis Statham şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maxwell Statham Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RDF Football yapmaktadır. Maxwell Statham, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxwell Statham'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maxwell Statham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maxwell Statham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2019 yılında Tottenham U23
24 Eylül 2020 yılında Watford U23
11 Eylül 2021 yılında Hornchurch
23 Ekim 2021 yılında Welling Utd.
1 Temmuz 2022 yılında Dartford
Maxwell Statham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maxwell Statham şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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