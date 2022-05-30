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Maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Nijerya'da gerçekleşti!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve tüm Dünya'da korkuya sebep olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili olarak ilk ölüm Afrika'da gerçekleşti.

Maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Nijerya'da gerçekleşti!

Birçok ülkede yayılmaya başlayan ve hala daha devam eden maymun çiçeği ile ilgili Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya'nın başkenti Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21'e yükseldiği bilgisi verildi. 

Maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Nijerya'da gerçekleşti!

SON ÖLÜM 2019'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybeden hastanın bir süredir hastanede tedavi gördüğü, farklı hastalıkları olan ve immünosupresif ilaçlar kullanan 40 yaşında birisi olduğu öğrenildi. Nijerya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı son ölüm 2019 yılında yaşanmıştı.

Maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Nijerya'da gerçekleşti!

Birleşik Krallık'ta tespit edilen maymun çiçeği vakalarından birinin, 4 Mayıs'ta Nijerya'dan dönen bir vatandaşta görülmesinin ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Ifedayo Adetifa, İngiliz vatandaşının Nijerya'da hastalığa yakalandığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını ve ülkenin bir maymun çiçeği salgınına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Nijerya'da gerçekleşti!

VİRÜS FİZİKSEL TEMAS, HAPŞURMA VE ÖKSÜRME İLE BULAŞABİLİYOR

Maymun çiçeği virüsünün hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığına dair net bir cevap gelmezken enfekte bir kişiden fiziksel bir temasla bulaşabiliyor. Bunun yanı sıra virüs tükürükte de bulunduğundan hapşırma ve öksürme yoluyla da bulaşabilir.

Maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Nijerya'da gerçekleşti!

 

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