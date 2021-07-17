Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs henüz kontrol altına alınamamışken farklı virüslerin de gündeme gelmesi insanlarda korku yaratmaya başladı. Birçok ülkede yeniden görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsü (monkeypox) vakalarının ardından Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü nerelerde görüldü? soruları araştırılıyor. İşte o soruların cevapları...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Monkeypox ateş, yaygın karakteristik döküntü ve genellikle şişmiş lenf düğümleri ile kendini gösteriyor. Maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıklara neden oluyor. Bu nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memelilerin aracılığıyla yayılan bir virüs neden oluyor. Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının çok nadir görüldüğünü belirterek, özellikle Koronavirüs kadar kolay yayılmadığını ifade etti.

7 ila 14 gün arasında semptom geliştiren virüsün belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı, yüksek ateş ve kas ağrıları bulunuyor. 2003 yılında kontrol altına alınan virüsün özel bir tedavisi ve aşısı bulunmuyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Maymun çiçeği çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da tropik hayvanların olduğu bölgelerde görülüyor. Bu bölgelerden diğer ülkelere yayılabiliyor. İngilterede'de görülen vakalar için yetkililer hastaların kimliklerini ve hangi ülkeyi ziyaret ettiklerini açıklamadı. Hastaların Mayıs ayının ilk haftalarından enfekte olduğu ve İngiltere'ye döndüklerinde pandemi kısıtlamaları kapsamında karantinaya girdikleri açıklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hastalar Covid kuralları kapsamında ev karantinasında bulunuyordu. Sağlık Bakanı durumu 'kesinlikle standart' olarak nitelendirdi ve 'bu tür salgınlarla her zaman karşılaşıldığı' konusunda ısrar etti.

16 ÜLKEDE KARŞILAŞILDI

Hastalığın 6 kıtada 15 ülkede görüldüğü ifade edildi. Hayvanlardan insanlara geçen ve solunum yoluyla da bulaşabilen bu hastalık son olarak ABD'de gördülmüştü.