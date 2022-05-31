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  3. Maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak DSÖ'den açıklama geldi: "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor"

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak DSÖ'den açıklama geldi: "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor"

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve tüm Dünya'da hızlı bir şekilde yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre ortaya çıkan bu virüsün yeni bir virüse neden olmayacağı açıklandı.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak DSÖ'den açıklama geldi: "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor"

Avrupa'da hızla yayılmaya başlayan ve son günlerde etkisini giderek artıran maymun çiçeği virüsüyle ilgili dün nemli bir gelişme yaşandı. Virüs kaynaklı ilk ölümün Nijerya'da gerçekleşmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü virüsün büyük çoğunluğunun cinsel yolla bulaştığını bildirdi. 

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak DSÖ'den açıklama geldi: Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor

VİRÜS SADECE CİLTTE GÖRÜLMÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, virüste sadece ciltte kabarcıklar şeklinde görülmediğini, genital bölgede çıkan ve gözle görülmesi çok zor olan kabarcıklar şeklinde de olduğunu, bu kabarcıkların vücutta 2-4 hafta kalabileceğini söyledi. 

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak DSÖ'den açıklama geldi: Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor

HASTALIĞA DAİR BİLİNMEYEN BİRÇOK ŞEY VAR

Yeni bir salgına yol açıp açmayacağı hakkında konuşan Lewis, "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor fakat hastalığa dair birçok bilinmeyen şey var. Virüsün nasıl yayıldığının yanı sıra çiçek hastalığına karşı sürü bağışıklığı programlarının on yıllar önce durdurulmasının da şimdiki yayılımı hızlandırıp hızlandırmadığından emin değiliz." şeklinde konuştu.

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak DSÖ'den açıklama geldi: Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor

Dünya'da şu anda 23 ülkede raporlanan bilgilere göre 257 aktif vaka bulunuyor. 120 şüphelinin ise vakası incelenmişti. 

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