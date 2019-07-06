MB Başkanı Murat Çetinkaya neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek faiz kurlarından ötürü sıklıkla eleştirdiği Merkez Bankası'nın tepe yönetiminde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararına göre Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal oldu. Murat Çetinkaya 2012'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 2016 yılında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirilmişti.





Murat Çetinkaya neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek faiz kurlarından ötürü sıklıkla eleştirdiği Merkez Bankası'nın tepe yönetiminde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararına göre Merkez Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal oldu.

Merkez Bankası’ndaki süresinin bitmesine bir yıl daha olan Çetinkaya’nın görevden alınmasına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken; piyasalarda Çetinkaya’nın hükümetin faiz indirimi talebine olumlu yanıt vermemesi sebebiyle oyun dışı bırakıldığı konuşuluyor.