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Mbaye Diagne, Premier Lig'e damga vurdu! İki maçta iki asist...

Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Diagne, WBA formasıyla çıktığı ilk iki maçta iki asistle oynadı.

Galatasaray'ın taraftarı en çok ikiye bölen oyuncularından birisi olan Mbaye Diagne, ara transferin son günlerinde Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. 1.4 milyon pound'luk kiralama bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutan Diagne, WBA formasıyla çıktığı ilk iki maçta, Premier Lig'e damga vurdu. 

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham maçında bir asist yapan Diagne, 22. haftada oynanan Sheffield United maçında da asistle takımına katkıda bulundu. Takımının 2-1 yenilmesine rağmen atılan tek golde katkısı bulunan Diagne, teknik ekipten yine olumlu görüş aldı. 

Senegalli golcü, geçtiğimiz sezonda 3.35 milyon euro kiralama bedeliyle Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmıştı. Burada bir sezon kirada kalan Diagne, beklentileri karşılayamamış ve sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü. Golcü oyuncu, sarı-kırmızılarda ligin ilk yarısını 9 golle tamamlayarak takımın en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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