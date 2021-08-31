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  4. Mbwana Samatta, Antwerp'e gidiyor! İki kulüp arasındaki anlaşma tamam!

Mbwana Samatta, Antwerp'e gidiyor! İki kulüp arasındaki anlaşma tamam!

Fenerbahçe'de bir türlü beklenilen performansı gösteremeyen ve taraftarlar tarafından da eleştirilerin odağı haline gelen Mbwana Samatta'nın Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp ile anlaştığı ifade edildi.

Mbwana Samatta, Antwerp'e gidiyor! İki kulüp arasındaki anlaşma tamam!

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı oyuncusu Samatta, kadroda sürekli yer bulmasına rağmen bir türlü beklenen performansa ulaşamamıştı. Bu sezona da etkisiz olarak başlayan Samatta'nın yerine forvet arayışında olan Fenerbahçe'de 28 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olmuştu. Son gelen habere göre ise Mbwana Samatta2nın transferi için, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp ile anlaşma sağlandı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Antwerp, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonluk kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sar lacivertli ekibin bu transferin gerçekleşmesi durumunda tamamen yeni golcüsüne odaklanacağı ve kısa süre içerisinde transfer duyurusunu gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

 

25 Eylül 2020 tarihinde Aston Villa'dan kiralık olarak sarı lacivertlilerin kadrosuna karılan Mbwana Samatta, 1 Temmuz 2021 tarihinde zorunlu satın alma opsiyonu kullanılarak Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu haline gelmişti.

Fenerbahçe'de toplamda 33 maçta forma giyen Tanzanyalı oyuncu sadece 6 gol atma başarısı gösterebilmişti. Bu sezon kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki ismin transferinin adından, Fenerbahçe'de yeni forvetin isminin açıklanması bekleniyor.

Mbwana Samatta, Antwerp'e gidiyor! İki kulüp arasındaki anlaşma tamam!

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